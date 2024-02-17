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Снаряды 155 мм, артсистемы Caesar и системы ПВО - Франция передает Украине новый оборонный пакет

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155,снаряди
Франция передает Украине очередной оборонный пакет, включающий в себя артиллерийские снаряды, системы Caesar, усиление ПВО.

Об этом рассказал Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с Эммануэлем Макроном после проведенных переговоров в Париже, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я благодарен Президенту Франции за всю эту сильную военную помощь, которую мы получаем. Сегодня еще один оборонный пакет. Именно такой, который нужен. Это снаряды для артиллерии, пушки, эффективные системы Caesar, дополнительное усиление ПВО", - сообщил Зеленский.

Он отметил, что это "абсолютный достойный ответ на попытки Путина увеличить давление на наши позиции", воспользовавшись проблемами в поставках некоторых партнеров.

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"Франция действительно нам помогает", – подчеркнул Президент Украины.

Зеленский также напомнил, что Украина и Франция начали сотрудничество в оборонном производстве, "включая локализацию и совместное производство и передачу Францией украинской производственной стороне некоторых инновационных технологий". В частности, сегодня подробно обсудили совместное производство дронов и РЭБ, отметил Президент.

"Это чрезвычайно важное каждое из таких наших достижений ради общего блага народов наших стран", - подчеркнул он.

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Топ комментарии

  • kelt kant
    Упс, як невдобно вийшло... Справа в тому, що Франція вже раніше, задовго до візиту зе-лідОра, підтверджувала, що готує передати Україні і нові САУ Цезар і **********. Тож все це жалюгідне шапіто за гроші українських платників податків, яке їздить по Європах та гендлює своєю неголеною пикою, тупо піариться на вже давно прийнятих рішеннях, до яких воно не має жодного стосунку.
  • сергей юрко
    Як казав Бабченко, якби замість Зеленського була якась деревяна табуретка, то потік зброї від союзників був би набагато більше, бо табуретка не відкриває рота і тому не має можливості конфліктувати з нашими постачальниками
  • CryptoShorts
    Де, гівно ти гундосе, твій головнокомандувач в критичний момент? На симпозіумі хірургів?? ****** ви блогери
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