Снаряды 155 мм, артсистемы Caesar и системы ПВО - Франция передает Украине новый оборонный пакет

Франция передает Украине очередной оборонный пакет, включающий в себя артиллерийские снаряды, системы Caesar, усиление ПВО.

Об этом рассказал Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с Эммануэлем Макроном после проведенных переговоров в Париже, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я благодарен Президенту Франции за всю эту сильную военную помощь, которую мы получаем. Сегодня еще один оборонный пакет. Именно такой, который нужен. Это снаряды для артиллерии, пушки, эффективные системы Caesar, дополнительное усиление ПВО", - сообщил Зеленский.

Он отметил, что это "абсолютный достойный ответ на попытки Путина увеличить давление на наши позиции", воспользовавшись проблемами в поставках некоторых партнеров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский прибыл в Париж - в планах визита встреча с Макроном и заключение важного соглашения. ФОТО

"Франция действительно нам помогает", – подчеркнул Президент Украины.

Зеленский также напомнил, что Украина и Франция начали сотрудничество в оборонном производстве, "включая локализацию и совместное производство и передачу Францией украинской производственной стороне некоторых инновационных технологий". В частности, сегодня подробно обсудили совместное производство дронов и РЭБ, отметил Президент.

"Это чрезвычайно важное каждое из таких наших достижений ради общего блага народов наших стран", - подчеркнул он.

Также читайте: Франция, Греция и Кипр заблокировали решение о закупке боеприпасов для Украины вне ЕС, - Politico