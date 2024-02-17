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Вы увидите ответные действия на российской территории, - Буданов об отравлении своей жены

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Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что знает, кто стоит за отравлением его жены, о котором стало известно в конце ноября.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНІАН, в интервью французскому изданию Liberation он рассказал, что Марианна Буданова уже чувствует себя лучше.

В то же время, разведчик отметил, что в его организме яда не было. "Но я пережил много покушений и, наверное, переживу еще много", - добавил он.

"Думаю, что в ближайшее время вы увидите ответные действия на российской территории, и все это поймут", - добавил Буданов.

Осенью прошлого года стало известно, что жену главного разведчика отравили тяжелыми металлами, которые обычно не используются в быту и военном деле.

Экс-глава украинской Службы внешней разведки Валерий Кондратюк заявлял, что в организме жены Буданова обнаружили мышьяк. Кроме того, симтомы отравления заметили у нескольких чиновников Главного управления разведки Минобороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ГУР заявили, что жену Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами: Сейчас она проходит курс лечения

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Топ комментарии

  • Василь d5bbff27
    Ну скільки можно піаритись і брехати? Кому потрібна дружина.? в більшості країн--керівників розвідки ніхто і не знає А в нас кожний день відосики,піар,брехня і лапша на вуха суспільства А хто відповість--де була розвідка до нападу рашки? Чому Україна не готувалась до агресії,чому стільки жертв населення. ? Ви чи бухали,чи нарошно мовчали.чи зовсім непрофесіонали. Там де розвідка--там все робиться тихо і тільки через роки розкриваються тайни Язик набагато випереджає розум. До болі обідно слухати постійні брехливі.нікому не потрібні базікання. Не генерал,а бабця з базару.
  • Николай Влад
    Всі генерали - дегенерати.
    Особливо Тарнавський.
    Провалив контрнаступ.
    Здав Авдіївку, хоча ще вдень брехав, що у нього там все під контролем. Ідуть резерви, збільшуємо поставки ***********.
    Оточених не має.
    Але коли почали поширюватися відео з Зеніту, де він кинув в оточенні помирати шістьох поранених, відмовивши їм в евакуації.
    Він признав, що є полонені .
    Таких генералів-шкідників не звільняти треба, таких розстрілювати треба.
  • Николай Влад
    Контрнаступ на Запоріжжі проводила ОСУВ ''Таврія'', якою командує Тарнавський.
    Результат Тарнавського - в контрнаступі повний провал. Він тільки і робив тоді, що посилав на мінні поля солдат.
    Оборону Авдіївки здійснював знову ж Тарнавський.
    Результат від Тарнавського прогнозований - здача Авдіївки.
    На тих напрямках, де керує Тарнавський, там завжди повний провал, здача території і відступ.
    І це всі знають і навіть він то знає.
    Тому місяць назад, він заявив що готовий піти у відставку.
    Що стосується Сирського, то він був поставлений головнокомандувачем, щоб просто безапіляційно виконувати волю верховного головнокомандувача Зеленського.
    Тому з Сирського можна вже нічого не питати.
    Він виконує волю та накази Зеленського.
    Тепер всі питання провалів на фронті, потрібно адресувати тільки особисто Зеленському.
    Фактично, з призначенням Сирського, Зеленський взяв на себе повну відповідальність на себе, за справи на фронті.
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