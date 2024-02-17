Вы увидите ответные действия на российской территории, - Буданов об отравлении своей жены

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что знает, кто стоит за отравлением его жены, о котором стало известно в конце ноября.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНІАН, в интервью французскому изданию Liberation он рассказал, что Марианна Буданова уже чувствует себя лучше.

В то же время, разведчик отметил, что в его организме яда не было. "Но я пережил много покушений и, наверное, переживу еще много", - добавил он.

"Думаю, что в ближайшее время вы увидите ответные действия на российской территории, и все это поймут", - добавил Буданов.

Осенью прошлого года стало известно, что жену главного разведчика отравили тяжелыми металлами, которые обычно не используются в быту и военном деле.

Экс-глава украинской Службы внешней разведки Валерий Кондратюк заявлял, что в организме жены Буданова обнаружили мышьяк. Кроме того, симтомы отравления заметили у нескольких чиновников Главного управления разведки Минобороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ГУР заявили, что жену Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами: Сейчас она проходит курс лечения