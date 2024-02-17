Авиация и ракетные войска ВСУ в течение 16 февраля поразили 14 районов сосредоточения оккупантов, ЗРК, 2 позиции артиллерии, 2 РЛС и склад, - Генштаб
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Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и ракетных войск ВСУ по российским оккупантам в течение 16 февраля 2024 года.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу окупантов.
Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 районам сосредоточения личного состава, 2 районам огневых позиций артиллерии, 1 складу боеприпасов, 2 радиолокационных станциях противника".