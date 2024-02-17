Авиация и ракетные войска ВСУ в течение 16 февраля поразили 14 районов сосредоточения оккупантов, ЗРК, 2 позиции артиллерии, 2 РЛС и склад, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и ракетных войск ВСУ по российским оккупантам в течение 16 февраля 2024 года.