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Принял решение о выводе наших подразделений из Авдеевки, - Сырский

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донеччина,авдіївка
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе наших подразделений из Авдеевки. Они перейдут на более выгодные рубежи.

Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и перехода к обороне на более выгодных рубежах", - говорится в сообщении, опубликованном 5 часов назад.

По словам Сырского, наши воины достойно исполнили свой военный долг, сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей, нанесли врагу значительные потери в живой силе и технике.

"Принимаем меры по стабилизации обстановки и содержанию занимаемых позиций. Жизнь военнослужащих - самая высокая ценность. Авдеевку мы все равно вернем", - добавил он.

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Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    Ага. А з Зеніту поранених, які в полон потрапили, теж ухвалив вивести? А чому мобілізація так туго відбувається? І наскільки потріпаною вийшла 3-тя штурмова? Сподіваюся, ці запитання теж будуть задані слідчими не лише Сирському, а й Зєлєнскому, як і питання слідчих про Канатове, які ті задають зараз Червінському.
  • Леонид Тищенко 711eae6c
    Відійшли з Авдіївки тому що не можливо утримувати позиції під ударами рашистської авіації , тому і надалі будемо втрачати територію поки не почнемо знищувати аеродроми рашистів .Пройшло вже два роки війни а в нас досі не має далекобійних ракет чи потужних дронів .Скільки зеленому генералісумусу ще потрібно часу щоб вирішити це питання ?
  • MrGTI driver ea1f6bd4
    буряти, тувінци, чуваши, калмики, якути... ахахаха "славянская брігада". Підр, пиши ще, дуже смішно з ваших славян😁
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