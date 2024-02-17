Принял решение о выводе наших подразделений из Авдеевки, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе наших подразделений из Авдеевки. Они перейдут на более выгодные рубежи.

Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и перехода к обороне на более выгодных рубежах", - говорится в сообщении, опубликованном 5 часов назад.

По словам Сырского, наши воины достойно исполнили свой военный долг, сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей, нанесли врагу значительные потери в живой силе и технике.

"Принимаем меры по стабилизации обстановки и содержанию занимаемых позиций. Жизнь военнослужащих - самая высокая ценность. Авдеевку мы все равно вернем", - добавил он.

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