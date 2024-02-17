Силы обороны вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. Окружение не допущено, - Тарнавский

Силы обороны вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно полученному распоряжению, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции", - говорится в сообщении, опубликованном в 2.15 ночи 17 февраля.

По словам Тарнавского, в ситуации, когда враг наступает по трупам своих же солдат с преобладанием снарядов десять к одному, под постоянными бомбардировками – это единственное правильное решение.

"Окружение не допущено, личный состав выведен, наши воины заняли оборону на определенных рубежах", - добавляет он.

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Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе наших подразделений из Авдеевки.