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Силы обороны вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. Окружение не допущено, - Тарнавский

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донеччина,авдіївка
Силы обороны вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно полученному распоряжению, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции", - говорится в сообщении, опубликованном в 2.15 ночи 17 февраля.

По словам Тарнавского, в ситуации, когда враг наступает по трупам своих же солдат с преобладанием снарядов десять к одному, под постоянными бомбардировками – это единственное правильное решение.

"Окружение не допущено, личный состав выведен, наши воины заняли оборону на определенных рубежах", - добавляет он.

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Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе наших подразделений из Авдеевки

Топ комментарии

  • Inna vid
    Сподіваюся, що Бутусов, найближчим часом, розповість всю ПРАВДУ.
  • Володимир Краснобокий
    Ой да хватит уже .Каждый раз когда отступаем и оставляем какой -нибыдь городок или нп такую фигню успокоительную про запредельные потери противника пишут где у врага тысячи убитых и десятки тысяч раненных солдат врага .По идее после Соледара,Бахмута,Авдеевки где при взятии каждого из этих городов погибло минимум по 20 -40 тысяч а раненных в 4-5 раз больше солдат противника у раши уже вообще не должно остаться армии .А нет они и дальше проолжают наступать интересно только чем и кем тогда
  • Котяра Бегемот
    Буба криворогий,ти, блазень ЗЕбанутий, зняв Залужного і всю верхівку ЗСУ, щоб не мішали тобі, півтораметровий огризок, здавати ***** Україну? Так за це люди з тебе спитають. Не вдалось здати Україну в Стамбулі, то тепер ти вирішив здавати Україну частинами, шакал продажний?
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