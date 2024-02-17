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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 401 350 человек (+1050 за сутки), 6476 танков, 9669 артсистем, 12145 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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рф,техніка,знищення
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 401350 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.02.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 401350 (+1050) человек,
  • танков - 6476 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин - 12145 (+16) ед,
  • артиллерийских систем - 9669 (+28) ед,
  • РСЗО - 984 (+0) ед,
  • средства ПВО - 671 (+0) ед,
  • самолетов - 332 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7413 (+5),
  • крылатые ракеты – 1896 (+1),
  • корабли /катера - 25 (+0) ед,
  • подлодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12734 (+18) ед,
  • специальная техника - 1533 (+5)

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 400 300 человек (+1210 за сутки), 6465 танков, 9641 артсистема, 12129 боевых бронированных машин.

втрати

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

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Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Офіційна заява Андрія Білецького -командира Третьої окремої штурмової бригади. "Дякую бійцям за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці, в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі, в техніці, у снарядах. Зробили все, і навіть більше. Дякую за стійкість кожному.
  • Sergey A b3cf7edb
    Дякую захистникам. Слава ЗСУ.
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