Общие боевые потери РФ с начала войны – около 401 350 человек (+1050 за сутки), 6476 танков, 9669 артсистем, 12145 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 401350 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.02.24 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 401350 (+1050) человек,
- танков - 6476 (+11) ед,
- боевых бронированных машин - 12145 (+16) ед,
- артиллерийских систем - 9669 (+28) ед,
- РСЗО - 984 (+0) ед,
- средства ПВО - 671 (+0) ед,
- самолетов - 332 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7413 (+5),
- крылатые ракеты – 1896 (+1),
- корабли /катера - 25 (+0) ед,
- подлодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12734 (+18) ед,
- специальная техника - 1533 (+5)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.