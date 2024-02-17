У ООН нет возможности проверить сообщения об использовании оружия из КНДР или какой-либо другой страны, - спикер генсека Дюжаррик
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы неоднократно осуждали обстрелы гражданских лиц и объектов гражданской инфраструктуры… Важно, чтобы все государства-члены соблюдали принятые санкции, и в Совете Безопасности имеющиеся механизмы для рассмотрения этих вопросов", - отметил представитель генсека ООН в ответ на просьбу прокомментировать поставки ракет по Северной Кореи в РФ.
При этом он отметил, что у ООН нет возможности проверить "сообщения об использовании оружия из Северной Кореи или любой другой страны".
Накануне генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что Россия использовала по меньшей мере 24 баллистические ракеты северокорейского производства во время обстрелов Украины За период с 30 декабря 2023 по 7 февраля 2024 противник нанес по меньшей мере 12 ударов по семи регионам Украины этим типом ракет.