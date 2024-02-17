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У ООН нет возможности проверить сообщения об использовании оружия из КНДР или какой-либо другой страны, - спикер генсека Дюжаррик

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Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал сообщение о применении Россией северокорейских баллистических ракет для ударов по Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы неоднократно осуждали обстрелы гражданских лиц и объектов гражданской инфраструктуры… Важно, чтобы все государства-члены соблюдали принятые санкции, и в Совете Безопасности имеющиеся механизмы для рассмотрения этих вопросов", - отметил представитель генсека ООН в ответ на просьбу прокомментировать поставки ракет по Северной Кореи в РФ.

При этом он отметил, что у ООН нет возможности проверить "сообщения об использовании оружия из Северной Кореи или любой другой страны".

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Накануне генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что Россия использовала по меньшей мере 24 баллистические ракеты северокорейского производства во время обстрелов Украины За период с 30 декабря 2023 по 7 февраля 2024 противник нанес по меньшей мере 12 ударов по семи регионам Украины этим типом ракет.

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Топ комментарии

  • Gary Grant
    Які нікчемні, безтолкові людці. Нероби та покидьки.
  • Николай Николаевич b96f438b
    Чудово! Тепер можна в'**@ти по умовному задрищєнску атакамсом. І і хай спробують перевірити, довести, підтвердити. (Нужноє подчєркнуть)
  • Rostyslav Komarnytsky
    ООН зате має можливість косити кацапське бабло.
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