На Таврическом направлении за сутки уничтожены 609 оккупантов и 21 единица техники, - Силы обороны

В операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" враг нанес 35 авиаударов, провел 58 боевых столкновений и совершил 965 артобстрелов. За прошедшие сутки украинские защитники на Таврическом направлении уничтожили 609 российских военных.