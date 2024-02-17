Коалиция дронов официально стартовала в рамках работы Контактной группы по обороне Украины, - Минобороны
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В Министерстве обороны Украины объявили об официальном старте Коалиции дронов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Минобороны.
Как отмечается, министр обороны Украины Рустем Умеров подписал соответствующее письмо о намерениях и выразил благодарность солидерам коалиции – Латвии и Великобритании – за эту важную инициативу.
"Это веха на пути к достижению технологического преимущества над врагом. Серийное производство и поставки БПЛА значительно расширяют возможности Вооруженных Сил Украины", - сказал Умеров.
Кроме Латвии, Великобритании и Украины к Коалиции уже присоединились Швеция, Дания, Германия, Литва, Эстония и Нидерланды.
"Вступление в Коалицию открыто для других желающих стран", - добавили в Минобороны.