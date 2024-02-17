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С 2025 года ЕС будет ежегодно производить до 2 млн боеприпасов для Украины, - еврокомиссар Хан

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боєприпаси,155-мм
Начиная с 2025 года, Европейский союз сможет производить для Украины до 2 млн артиллерийских боеприпасов ежегодно.

Об этом заявил еврокомиссар по финансам Йоханнес Хан в интервью Augsburger Allgemeine, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, до марта (когда ЕС обещал передать Украине миллион снарядов. – Ред.) европейские страны смогут передать до полумиллиона боеприпасов.

"Мы уже сможем поставить 500 200 артиллерийских снарядов к намеченной дате - марту", - сказал еврокомиссар.

При этом Хан подчеркнул, что производственные мощности ЕС расширяются, поэтому уже в следующем году смогут производить до 2 млн. снарядов.

"До конца года мы будем иметь настолько большие производственные мощности, что сможем производить два миллиона артиллерийских снарядов со следующего года", - добавил он.

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Еврокомиссар признал, что ЕС не смог выполнить обещание о миллионе артиллерийских боеприпасов для Украины из-за проблем с производством.

"Боеприпасы всегда производились только в соответствии со спросом. Именно поэтому мы сократили много производственных мощностей в прошлом, и теперь нам приходится наращивать их снова", - отметил Хан.

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Топ комментарии

  • Тухляк
    Про це потрібно було думати в 2019р.Пам*ятаєте,як смішно було зі слів не качайте лодку,а то ***** нападе,всі журнашлюхи цей вислів на сміх переводили.На мою думку більшість наріту-тупі дебіли!!!
  • Анатолий К 65c6a92d
    А навіщо Ви це питання ставите ЄС? Чому це питання не ставите лоюбимому Президенту, його уряду і його Верховній Раді, а точніше його антимайданному офісу Президента? Не вистачило 5 років налагодити випуск снарядів замість асфальту?
  • Валентин Коваль 7c749467
    Франція бикує -- можна швидко закупити 1млн снарядів в Туреччині
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