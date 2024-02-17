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Путин сможет проиграть. Наши действия ограничиваются достаточностью и дальностью средств поражения, - Зеленский

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зеленський
Украина уже пошатнула ряд мифов о силе и мощи России и ее армии.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции безопасности , информирует Цензор.НЕТ.

"Это российская война против всех правил в целом. Как долго мир будет позволять России быть такой, главный вопрос на сегодняшний день... Нам в этом мире не хватает безопасности. Если мы не будем действовать вместе, Путин будет угрожать другим странам. Украина уже пошатнула мифы о том, что Россия может захватить другую страну через несколько дней или недель", - отметил глава государства.

По его словам, в плане вооружения Россия уступает во всех измерениях (по сравнению с западными образцами техники. – Ред.), поэтому президент РФ Владимир Путин впервые в истории поклонился Ирану и Северной Корее ради помощи.

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"Украинцы доказали, что мы можем заставить Россию отступать. Мы можем вернуть нашу землю и Путин сможет проиграть. Наши действия ограничиваются достаточностью и дальностью средств поражения", - добавил Зеленский.

Топ комментарии

  • Герхард
    Наші дії до того ж обмежуються пихатістю та розумовими здібностями ЗЄ.

    У про це всі знають.
  • Юра Малко
    Можливо падіння обсягів допомоги Заходу,пов2язане з розчаруванням? У перші місяці все йшло нескінченним потоком,зелень не встигала все це розпихати по кишенях але проблеми,затримки,погодження і зменшення допомоги почалися коли стало зрозуміло,що широкорозрекламований контрнаступ захлинувся навіть не почавшись....
  • Андрей Ивашкевич
    Наші дії обмежуються в першу чергу кодлом саботажників і мародерів.
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