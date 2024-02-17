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У Путина впереди только две опции - оказаться на скамье подсудимых в Гааге или быть убитым кем-то из приспешников, - Зеленский

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президент,рф,володимир,путін
Президент России Владимир Путин - головорез, удерживающий власть через коррупцию и насилие.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

"Было бы абсурдно относиться к Путину как к легитимному президенту. Путин - головорез, удерживающий власть через коррупцию и насилие. Прибытие на его так называемую инаугурацию было бы презрением к институту власти. Ордер на арест Путина (ордер на арест президента РФ Владимира Путина, четко демонстрирует, где должна закончиться карьера Путина: у него только две опции впереди - оказаться на скамье подсудимых в Гааге, или быть убитым одним из своих приспешников, которые сейчас убивают для него", - отметил Зеленский.

Читайте: Путин сможет проиграть. Наши действия ограничиваются достаточностью и дальностью средств поражения, - Зеленский

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  • Герхард
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  • Тетяна Єжова
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  • Філ Менко
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