Если будет достаточно систем ПВО в Украине, мы сможем вернуть домой миллионы наших беженцев, - Зеленский

Если Украина получит достаточно западных систем ПВО, сможет вернуть украинских беженцев домой.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

"Некоторые заявляли, что нет эффективной обороны от российских ракет. Но мы точно знаем, что Patriot и другие западные системы ПВО могут сбивать любые российские ракеты. И если будет достаточно систем ПВО в Украине, мы сможем вернуть домой миллионы украинцев, миллионы наших людей, наших беженцев. И благодарю вас за ваше отношение в ваших странах ко всем нашим людям", - отметил глава государства.

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