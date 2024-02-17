Шольц о поставке Taurus Украине: Важно принимать правильные решения в правильный момент
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Европейская правда.
Шольца после его выступления несколько раз спросили о причинах, по которым Германия не поставляет Украине дальнобойные ракеты Taurus.
"Этот вопрос странный – вы знаете, что Германия расходует (на поставки в Украину) больше всего в Европе", – заявил канцлер, напомнив, что Германия после США тратит больше всего на оружие для Украины.
После переспросов о причинах торможения с поставкой ракет он, однако, подчеркнул, что вопрос в поиске наилучшего момента для этого. "Важно принимать правильные решения в правильный момент. И мы делаем эти решения", – объяснил канцлер.
Шольц уклонился от прямого ответа на вопрос о поставках ракет Taurus, но намекнул, что будет развитие в том, что Германия готова поставлять Украине.
"Шаг за шагом мы продолжаем принимать правильные решения", – заявил он.