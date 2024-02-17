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Шольц о поставке Taurus Украине: Важно принимать правильные решения в правильный момент

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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц на Мюнхенской конференции безопасности высказался по поставкам ракет Taurus Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Европейская правда.

Шольца после его выступления несколько раз спросили о причинах, по которым Германия не поставляет Украине дальнобойные ракеты Taurus.

"Этот вопрос странный – вы знаете, что Германия расходует (на поставки в Украину) больше всего в Европе", – заявил канцлер, напомнив, что Германия после США тратит больше всего на оружие для Украины.

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После переспросов о причинах торможения с поставкой ракет он, однако, подчеркнул, что вопрос в поиске наилучшего момента для этого. "Важно принимать правильные решения в правильный момент. И мы делаем эти решения", – объяснил канцлер.

Шольц уклонился от прямого ответа на вопрос о поставках ракет Taurus, но намекнул, что будет развитие в том, что Германия готова поставлять Украине.

"Шаг за шагом мы продолжаем принимать правильные решения", – заявил он.

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Топ комментарии

  • Rain Drop
    > Важливо ухвалювати правильні рішення у правильний момент

    Понятно, что с этим вы уже не успели. Давайте, лучше поздно, чем никогда
  • Ярослав Кийко
    Найкращий момент був восени 22-го, коли москалі стояли на четвереньках зі спущеними штанами.
  • Trevo Trow
    Так відповідають, коли сцуть сказати правду, а правда в тому, що сцуть.
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