Шольц о поставке Taurus Украине: Важно принимать правильные решения в правильный момент

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц на Мюнхенской конференции безопасности высказался по поставкам ракет Taurus Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Европейская правда.

Шольца после его выступления несколько раз спросили о причинах, по которым Германия не поставляет Украине дальнобойные ракеты Taurus.

"Этот вопрос странный – вы знаете, что Германия расходует (на поставки в Украину) больше всего в Европе", – заявил канцлер, напомнив, что Германия после США тратит больше всего на оружие для Украины.

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После переспросов о причинах торможения с поставкой ракет он, однако, подчеркнул, что вопрос в поиске наилучшего момента для этого. "Важно принимать правильные решения в правильный момент. И мы делаем эти решения", – объяснил канцлер.

Шольц уклонился от прямого ответа на вопрос о поставках ракет Taurus, но намекнул, что будет развитие в том, что Германия готова поставлять Украине.

"Шаг за шагом мы продолжаем принимать правильные решения", – заявил он.

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