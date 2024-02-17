Зеленский о выходе Сил обороны из Авдеевки: Абсолютно логичное, справедливое и профессиональное решение

Решение о выходе украинских войск из Авдеевки профессионально и справедливо.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

Комментируя выход Сил обороны из Авдеевки, Зеленский отметил: "Абсолютно логичное, справедливое и профессиональное решение сохранить наших людей. Для нас это самая главная задача. Мы бережем наших людей, наших воинов - потому что это и есть защита. Оружие от наших партнеров помогает восстанавливать мир на нашей территории, но прежде всего военный защищает людей. Поэтому, чтобы не попасть в окружение, было принято решение отойти на другие рубежи", - заявил президент.

Глава государства отметил, что выход из Авдеевки не означает, что Россия что-то захватила. За 2 года войны страна-террорист только разрушала маленькие селения, городки и жизнь украинцев.

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По словам президента, враг с октября 2023 года атаковал Авдеевку всем оружием и всей мощью, в результате чего погибли тысячи оккупантов.

"Истощение их армии, я считаю, что эту задачу наши военные постоянно выполняют. Дальше будет восстановление, будем ждать оружия, которого не хватает. Нет дальнобойного оружия. У России есть, а у нас его мало. Рассчитываем на поддержку партнеров", - добавил Зеленский.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выведении наших подразделений из Авдеевки. В свою очередь командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский проинформировал, что Силы обороны вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции.