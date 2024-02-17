Новости

Зеленский о справедливой мобилизации: Это вопрос ротации

9 038106
мобілізація
Украине необходима мобилизация для проведения ротации на фронте.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

"Вопрос справедливой мобилизации - это вопрос ротации. Ты уставший, ты должен восстанавливаться. Ты выходишь восстанавливаться, а вместо тебя приходит другой человек, профессиональный, который прошел соответствующую тренировку. И от этого зависит мобилизация", - отметил глава государства.

Кроме того, Зеленский отметил, что для защиты нашего государства нужно определенное количество людей, однако для контрнаступления – количество уже другое.

Читайте также: Зеленский о выходе Сил обороны из Авдеевки: Абсолютно логичное, справедливое и профессиональное решение

Впрочем, Зеленский не ответил на вопрос, сколько именно военных необходимо Украине для контрнаступления.

"Поэтому, вопрос мобилизации является сложным делом", - резюмирует Зеленский.

Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Цікаво, ось він від народження ********, шо мелет про якусь справедливість, чі ввн ******** коли імітував гру піпіською на рояле.
  • Прощай немытая раССея
  • Rostyslav Komarnytsky
    Ось такий прохвесіанал: "Питання справедливої мобілізації - це питання ротації. Ти втомлений, ти повинен відновлюватися. Ти виходиш відновлюватися, а замість тебе приходить інша людина, професійна, яка пройшла відповідне тренування. І від цього залежить мобілізація", - зазначив глава держави." тобто не ротація залежить від мобілізації, а навпаки. Тобто не кінь тягне воза, а віз тягне коня. Про справедливість теж цікаво. Кротевича і Білецького Кошовий з Пікаловим замінять? У них теж ордени бойові є.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости