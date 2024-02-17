Лисовой об отставании школьников по причине дистанционного обучения: потери мы оцениваем в среднем в полтора года

Министр образования Оксен Лисовой рассказал о негативных последствиях дистанционного обучения для украинских школьников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

Как отмечается, Лисовой отметил необходимость вернуть как можно большее количество детей к очной учебе и рассказал, что в настоящее время дистанционно учатся 900 тысяч украинских школьников.

"Дистанционное обучение, к сожалению, не всегда обеспечивает соответствующее качество. И это доказано не только опытом Украины, но и опытом многих стран, которые прошли через ководный период и сегодня анализируют его последствия. Украина также прошла международное исследование PISA, сделала это прямо во время активной фазы войны, и мы видим в общей динамике падения овладения навыками учениками. Падение произошло во многих странах, участвовавших в исследовании, мы - часть этого негативного тренда. В нашем случае на падение продолжает влиять война и невозможность вывести всех детей в оффлайн" , – объяснил министр.

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По его словам, в Украине есть образовательные потери в результате дистанционного обучения - отставание в целом по стране учащихся от того, что они должны усвоить на своем этапе обучения.

"Потери мы оцениваем в среднем в полтора года, мы также имеем образовательные разрывы - например, заметную разницу между качеством образования в городе и в сельской местности. В целом по стране значительное отставание учащихся в читательских навыках как навыках понимания и анализа текста. Мы имеем отставание в естественных дисциплинах и математике. В селе эти отставания больше, чем в городах", - сказал Лисовой.

По словам Лисового, из-за финансовых ограничений Украина не может себе позволить запустить большую национальную программу преодоления потерь и разрывов, как делают в Европе, создавая малые учебные группы и внедряя индивидуальные занятия с учениками.

"То, что мы можем себе позволить - это дополнительное онлайн-обучение. Сейчас вместе с общественными организациями, некоторыми депутатами-энтузиастами мы готовим платформу преодоления образовательных потерь, которая позволит дотягивать знания детей в онлайн-режиме", - добавил министр.

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