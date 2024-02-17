Я готов поехать с Трампом на фронт, - Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский готов вместе с Дональдом Трампом поехать на фронт, если тот приедет в Украину.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции безопасности, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы готовы. Все представители обеих партий знают, что мы открыты. Если он (Трамп. - Ред.) приедет, я готов с ним на фронт поехать. На линию фронта", - сказал глава государства, отвечая на вопрос, готов ли он пригласить Трампа в Киев.
"Мы должны продемонстрировать людям, что это значит. Реальная война, а не в Инстаграмме", – добавил Зеленский.