Дания должна быть следующей в подписании договора безопасности с Украиной, - премьер Фредериксен

В Дании одобряют подписание договоров безопасности с Украиной рядом крупных стран, и надеются, что станут следующими в очереди на подписание такого договора.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявила премьер Дании Мэтте Фредериксен на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским в Мюнхене.

Премьер Дании – государства, являющегося одним из важных поставщиков вооружения для ВСУ – сообщила, что Дания подготовила новый пакет вооружения для передачи Украине. "Кажется, ни одна наша встреча не проходила без уведомлений о новых поставках... И нам нужно понять ваши потребности", – заявила она, очерчивая тему переговоров.

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Как известно, Дания является одним из государств, которые первыми передали Украине истребители F-16.

Кроме того, Фредериксен заявила, что рассчитывает на одобрение договоренностей об обязательствах безопасности между Украиной и "нордическими странами". "Это хорошо, что часть крупных стран уже подписали с вами такие договоры, и мы должны быть следующими в очереди", – заявила она.

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