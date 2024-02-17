Сразу три вражеских истребителя уничтожены на Восточном направлении, - Воздушные силы

Сегодня утром защитники Украины уничтожили сразу три вражеских самолета на Восточном направлении.

Об этом сообщил в телеграм-канале командующий Воздушными силами Николай Олещук, информирует Цензор.НЕТ.

"Утром 17 февраля 2024 года на Восточном направлении подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены сразу три вражеских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35!", - говорится в сообщении.

Никаких подробностей пока не сообщается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уничтожение А-50 в связке с Ил-22 – впервые в истории. Это серьезный удар по имиджу режима Путина, - Игнат