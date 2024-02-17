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Сразу три вражеских истребителя уничтожены на Восточном направлении, - Воздушные силы

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су-34
Сегодня утром защитники Украины уничтожили сразу три вражеских самолета на Восточном направлении.

Об этом сообщил в телеграм-канале командующий Воздушными силами Николай Олещук, информирует Цензор.НЕТ.

"Утром 17 февраля 2024 года на Восточном направлении подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены сразу три вражеских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35!", - говорится в сообщении.

Никаких подробностей пока не сообщается.

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Топ комментарии

  • Tema9
    Це вже радує.
  • Alex Nosov dd1cb531
    Бравоооо!!! Поймали таки тварей. Представляю какими стаями они летают бомбить Авдеевку если их сразу пачками сбивают
  • Деніс Войцеховський
    Вони є носіями КАБів. КАБи - це ключ до успіху наступальних операцій русні.
    Вони цим вже вихваляються і обіцяють в рази збільшити їх виробництво та провести модернізацію, скорегувати взаємодію з наземними військами.
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