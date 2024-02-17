"Навальный убит": представитель оппозиционера Ярмыш подтвердила его смерть

Представительница российского оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш подтвердила его убийство.

Об этом Ярмыш написала в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Алексей Навальный убит. Его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени, как написано в официальном сообщении, выданном матери Алексея.

Сотрудник колонии заявил, что тело Навального в Салехарде. Его забрали следователи Следственного комитета. В настоящее время они проводят с ним "исследование".

Мы требуем, чтобы тело Алексея Навального было выдано его семье немедленно", - говорится в сообщении.

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Смерть Алексея Навального

16 февраля 2024 года в России заявили о смерти главного оппонента Путина Алексея Навального.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Навального убил Путин.

Генсек НАТО Столтенберг сказал, что "Россия должна ответить на все серьезные вопросы об обстоятельствах смерти" Навального.

Госсекретарь США Блинкен тоже считает, что ответственность за смерть оппозиционера несет Россия.