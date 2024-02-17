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Умеров об опыте Авдеевки: Нам нужны современные системы ПВО, средства дальнего поражения и артснаряды

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донеччина,авдіївка
Решение при выходе Сил обороны из Авдеевки правильное.

Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Умерова, наши lessons learned относительно Авдеевки:

  • Нужны современные системы ПВО, чтобы враг не мог применять КАБ,
  • Требуются средства дальнего поражения для уничтожения вражеских складов,
  • Нужны артиллерийские снаряды.
  • Работаем над этим постоянно.
  • Фортификации – строим и усиливаем. Решение беречь людей – правильное.
  • Авдеевку – вернем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Некоторое количество украинских воинов попало в плен при выходе из Авдеевки, - Тарнавский

Выход сил обороны из Авдеевки

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выведении наших подразделений из Авдеевки. В свою очередь командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский проинформировал, что Силы обороны вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, решение о выходе украинских войск из Авдеевки является профессиональным и справедливым.

Впоследствии стало известно, что на заключительном этапе операции под давлением превосходящих сил противника некоторое количество украинских военнослужащих попало в плен при выходе из Авдеевки

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Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    Та ви шо? А що 5 років робив Боневтік Херпідович Нетряпка? Засоби далекого ураження і артснаряди, маються на увазі і ракети, по всій Україні зариті під асфальтом. Сисим ППО ПРО немає, але нам їх дали більше, ніж собі залишили західні країни. Хоча якщо розібратися, то і в нас є проекти ППО ПРО "Кільчень", але на її виготовлення потрібно десь 300 мільйонів, а де тоді взяти гроші на марафон і "велике крадівництво"?
  • Vlad Lancev
    "Нам потрібні ******* системи ППО, засоби далекого ураження та артснаряди"
    Та ти шо?! Невже!? І як ми самі не допетрали?
  • Виктор Дийнега
    Территории которые захватили кацапы должны выполнять роль тиров где кацапы должны быть мишенями для украинских дронов. Чтобы систематическая утилизация оккупантов приносила оккупантам ужас, а не радость от захваченных территорий
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