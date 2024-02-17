Умеров об опыте Авдеевки: Нам нужны современные системы ПВО, средства дальнего поражения и артснаряды
Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Умерова, наши lessons learned относительно Авдеевки:
- Нужны современные системы ПВО, чтобы враг не мог применять КАБ,
- Требуются средства дальнего поражения для уничтожения вражеских складов,
- Нужны артиллерийские снаряды.
- Работаем над этим постоянно.
- Фортификации – строим и усиливаем. Решение беречь людей – правильное.
- Авдеевку – вернем.
Выход сил обороны из Авдеевки
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выведении наших подразделений из Авдеевки. В свою очередь командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский проинформировал, что Силы обороны вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, решение о выходе украинских войск из Авдеевки является профессиональным и справедливым.
Впоследствии стало известно, что на заключительном этапе операции под давлением превосходящих сил противника некоторое количество украинских военнослужащих попало в плен при выходе из Авдеевки.