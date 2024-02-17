Умеров об опыте Авдеевки: Нам нужны современные системы ПВО, средства дальнего поражения и артснаряды

Решение при выходе Сил обороны из Авдеевки правильное.

Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Умерова, наши lessons learned относительно Авдеевки:

Нужны современные системы ПВО, чтобы враг не мог применять КАБ,

Требуются средства дальнего поражения для уничтожения вражеских складов,

Нужны артиллерийские снаряды.

Работаем над этим постоянно.

Фортификации – строим и усиливаем. Решение беречь людей – правильное.

Авдеевку – вернем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Некоторое количество украинских воинов попало в плен при выходе из Авдеевки, - Тарнавский

Выход сил обороны из Авдеевки

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выведении наших подразделений из Авдеевки. В свою очередь командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский проинформировал, что Силы обороны вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, решение о выходе украинских войск из Авдеевки является профессиональным и справедливым.

Впоследствии стало известно, что на заключительном этапе операции под давлением превосходящих сил противника некоторое количество украинских военнослужащих попало в плен при выходе из Авдеевки.