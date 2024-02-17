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Будем делать все, чтобы приближать Украину к НАТО, - Зеленский

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нато
Главная цель Украины – стать членом НАТО, и наше государство будет делать все, чтобы приближаться к членству в Альянсе и укреплять отношения с союзниками, особенно в вопросах безопасности и вооружения.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время участия в панели-общении Ukraine in the World Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, иформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

"Чего мы ожидаем от Альянса? Важен был Вильнюсский саммит. Мы начали работать. У нас появился Совет - это реальная практическая площадка обсуждения и помощи", - сказал глава государства, отвечая на вопросы участников панели-общения.

Также, по словам Владимира Зеленского, на полях Вильнюсского саммита НАТО состоялось обсуждение и принятие Совместной декларации о поддержке Украины "Группы семи", к которой присоединились около 30 стран. И с тремя государствами уже подписаны двусторонние соглашения по гарантиям безопасности для Украины. Как отметил президент, саммит НАТО в Вильнюсе дал положительный результат для нашего государства.

"Конкретное оружие, конкретные деньги, конкретные сроки. Я считаю, это важно", – добавил он.

Что касается приглашения в членство в Альянсе, то, как подчеркнул Глава государства, это основная цель Украины.

"Наша цель – быть членами НАТО. Я считаю, что мы этого заслуживаем. Мы будем делать все, чтобы приближать Украину к Альянсу", - сказал Зеленский.

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Он отметил, что приглашение Украины к членству в НАТО – это союзническое решение и пока не все лидеры его поддерживают. Так что в этом направлении еще будет вестись работа.

"В любом случае ожидаем укрепление наших отношений, укрепление в отношении оружия. Наверное, для нас сегодня пакеты вооружения, пакеты ПВО, я скажу честно, самое важное. Особенно от тех колеблющихся государств, приглашать ли нас в НАТО", - заявил президент Украины.

Топ комментарии

  • KAISERWALD
  • albano miner
    Червінського звільни, еспресо 5й прямий поверни українцям, перестань чиплятися за ноги Пороху аби він нікуди не їздив, відчепись від "пашинських"...., дебіл, потім вже відкривай свого липкого рота про наближення до НАТи... с.ка..
  • Полтава и Харьков
    Чому говорить одне, а робить інше. І це всі розуміють.
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