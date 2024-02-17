В Авдеевке на одного нашего погибшего воина - семь уничтоженных россиян, - Зеленский

Соотношение потерь Сил обороны Украины и врага в Авдеевке было 1:7, за смерть одного украинского воина – ликвидация семи россиян.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не могу сказать, какое количество у нас пострадавших и жертв, но, например, когда мы говорим о том, что у них слишком много людей, нужно знать, что в Авдеевке один к семи... за смерть одного украинца – смерть семи россиян, такое соотношение. Я не хочу сравнивать это, это трагедия – потерять даже одного человека. Но не мы начали эту войну", - сказал Зеленский.

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Выход сил обороны из Авдеевки

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выведении наших подразделений из Авдеевки. В свою очередь командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский проинформировал, что Силы обороны вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, решение о выходе украинских войск из Авдеевки является профессиональным и справедливым.

Впоследствии стало известно, что на заключительном этапе операции под давлением превосходящих сил противника некоторое количество украинских военнослужащих попало в плен при выходе из Авдеевки.