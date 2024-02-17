Премьер Нидерландов Рютте: Мы должны сделать больше, чтобы помочь Украине

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что нужно делать больше, чтобы помочь Украине в борьбе с российской агрессией, в частности, нужно наращивать производство оружия, а также нужные боеприпасы и прочее.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он сказал во время дискуссии в рамках Мюнхенской конференции безопасности.

"Прежде всего – Украина, мы должны придерживаться выбранного курса. Да, это сложно, но Украина смогла вернуть большую часть территории, которую России удалось захватить два года назад… Мы должны сделать больше, чтобы помочь им. Следовательно, это означает, что придется больше тратить на оборону", - сказал он.

Он также отметил, чтобы было легче помогать украинцам масштабно – нужно наращивать производство оружия, а также нужные боеприпасы и прочее.

Читайте: Если США выйдут из НАТО, Нидерландам придется удвоить военные расходы, - министр обороны Оллонгрен

По словам Рютте, "это тоже наша война, не буквально, но речь идет о наших ценностях". "И если Путин добьется успеха в Украине, это повлияет на всех нас с точки зрения нашей коллективной безопасности и обороны", - добавил он.

Премьер-министр Нидерландов также призвал прекратить "стонать, скулить и ворчать по поводу Трампа". "Мы должны работать с кем бы то ни было. Мы должны это сделать, потому что это в наших интересах. Это имеет решающее значение. И все эти нытья и стоны о Трампе я постоянно слышу в течение последних нескольких дней. Прекратим это делать", - сказал Рютте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нидерланды присоединились к коалиции по поставкам современных дронов Украине