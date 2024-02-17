Из-за удара по окраине Запорожья есть перебой в работе теплосети, без отопления 39 многоэтажек
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В результате сегодняшнего удара по одному из инфраструктурных объектов на окраине Запорожья произошел перебой в работе теплосети.
Об этом заявил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Из-за рашистских обстрелов произошел перебой в работе теплосети: без отопления остались 39 многоэтажных домов (а это 4 тысячи абонентов). Специалисты концерна "Городские тепловые сети" уже работают над восстановлением теплоснабжения", - говорится в сообщении.