Оккупанты ударили по Купянску: ранены 4 человека, разрушен двухэтажный дом на 2 подъезда, по меньшей мере 5 частных - повреждены (обновлено)

Оккупанты продолжают наносить авиаудары по приграничным населенным пунктам Харьковской области. Только за день – более 10 ударов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Около 13:30 в результате обстрела г. Купянска разрушен двухэтажный дом на 2 подъезда, повреждены по меньшей мере 5 частных домов.

Две женщины с травмами госпитализированы в медицинские учреждения, одному гражданскому мужчине оказали помощь на месте.

Под завалами могут находиться люди", – говорится в сообщении.

Также Синегубов отметил, что ликвидация последствий продолжается.

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Позже Синегубов сообщил, что из-под завалов дома деблокировали 69-летнюю женщину. Она госпитализирована с переломом конечности в лечебное учреждение.

"Поиски продолжаются, под завалами остаются два человека", - добавил он.