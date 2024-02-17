Оккупанты ударили по Купянску: ранены 4 человека, разрушен двухэтажный дом на 2 подъезда, по меньшей мере 5 частных - повреждены (обновлено)
9763
Оккупанты продолжают наносить авиаудары по приграничным населенным пунктам Харьковской области. Только за день – более 10 ударов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Около 13:30 в результате обстрела г. Купянска разрушен двухэтажный дом на 2 подъезда, повреждены по меньшей мере 5 частных домов.
Две женщины с травмами госпитализированы в медицинские учреждения, одному гражданскому мужчине оказали помощь на месте.
Под завалами могут находиться люди", – говорится в сообщении.
Также Синегубов отметил, что ликвидация последствий продолжается.
Позже Синегубов сообщил, что из-под завалов дома деблокировали 69-летнюю женщину. Она госпитализирована с переломом конечности в лечебное учреждение.
"Поиски продолжаются, под завалами остаются два человека", - добавил он.