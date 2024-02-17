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Украина и США провели два раунда переговоров по гарантиям безопасности, - Зеленский

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зеленський
Команды Украины и США работают над документом о гарантиях безопасности, уже проведено два раунда переговоров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на совместном с вице-президентом США Камиллой Гаррис брифинге в Мюнхене.

"Что касается гарантий безопасности: да, наши команды работают, провели два раунда переговоров. Я уверен, что у нас будет очень мощный документ с нашими партнерами. Но мы договорились, что все должны сфокусироваться на том, что нужно именно сейчас. Поэтому мы фокусируемся на работе с Конгрессом США, а после этого перейдем к гарантиям безопасности", - сказал Зеленский.

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Топ комментарии

  • Luk Viktor
    "...буде дуже потужний документ..." - ключові слова: буде, потужний!
  • Ярема Стогін 0ab626e0
    Люди добрі, не пишіть тут цей ненависний набір літер з е л е н с ь к и й. Ніщо так не дратує і не викликає ненависті і огиди в українських людей, як цей набір літер...
    Якби кожен українець харкнув у морду цій істоті - воно б утопилося в харкотинні людської ненависті.
  • sashiksas
    Авдеевка. Сводки с фронта:
    Відходимо на більш підготовлені позиції на авдіївському напрямку.
    А тепер задам просте питання. Чи є підготовлені позиції?

    Никаких подготовленных позиций, естественно, нет. Куда будут отходить солдаты-непонятно. Украинская власть все последние военные годы безбожно воровала. Воровала так, будто живёт последний день и завтра не наступит. Чиновники Минобороны скоро возглавят списки Форбс.
    Никто резервные позиции не готовил, властям не до подобных мелочей, когда ценна каждая минута и время войны для них-это время Клондайка и Эльдорадо.
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