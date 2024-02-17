Блинкен: Агрессия против Украины стала абсолютным стратегическим дном для Путина

Агрессия России против Украины ослабила РФ военно, экономически, дипломатично. Также она принесла противоположные российским намерениям результаты, в том числе - расширение и усиление НАТО.

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен сказал в ходе Мюнхенской конференции безопасности,сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Эта агрессия против Украины стала абсолютным стратегическим дном для Владимира Путина и для России. Россия слабее военно, слабее экономически. Дипломатически слабее. Европа избавилась от энергетической зависимости от России за два года. Украинцы стали более объединенными, в том числе - против России, чего, конечно, не было в 2014 году. Не запланированный, но это - результат действий России", – сказал Блинкен.

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Кроме того, по его словам, действия Путина усилили НАТО, хотя он и стремился к противоположному.

"И, безусловно, с 2022 года мы имеем альянс НАТО, оборонный альянс, который не намерен нападать на Россию; он должен только защищать своих членов, но который теперь сильнее и больше. Все это является результатом действий России, которые ускоряют то, что она хотела предотвратить", - сказал госсекретарь.

Глава американской дипломатии отметил, что солидарность, которая уже была продемонстрирована Украине, должна сохраняться.

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"Есть решительность десятков стран сделать две вещи: во-первых, убедиться, что у Украины есть то, что ей нужно, чтобы немедленно преодолеть российскую агрессию. А во-вторых - вывести Украину на путь, на котором она будет расти в последующие месяцы и годы, будет способна крепко стоять на своих ногах - в военном, экономическом и демократическом планах. Это самый сильный упрек Путину, это самый сильный упрек всем, кто хочет ослабления Украины", - сказал Блинкен.

Госсекретарь США отметил, что широкомасштабное вторжение России в Украину затронуло основные принципы международной системы, в сохранении которой заинтересован весь мир, поэтому солидарность с Украиной касается всех.