Китай не будет наблюдать, сложа руки, за ситуацией в Украине, - глава МИД Ван И

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что его страна не была инициатором и не является участником "кризиса в Украине", но не намерена сидеть, сложа руки, и наблюдать, а будет способствовать политическому урегулированию.

Об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Китай не был инициатором украинского кризиса и не участвует в нем. Однако это не означает, что мы будем сидеть сложа руки и наблюдать за ним издалека. Китай будет продолжать способствовать мирным переговорам и поиску политического решения", - заявил Ван.

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Он напомнил четыре принципа, на основе которых базируется позиция Китая в отношении к войне, среди которых - уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, полное соблюдение целей и принципов Устава ООН, "учет законной обеспокоенности стран относительно безопасности" и поддержка конструктивных усилий для установления мира.

"Действуя согласно этим основным принципам, Китай постоянно работает над содействием миру и мирным переговорам. Сейчас нет надлежащих условий, чтобы стороны могли вернуться за стол переговоров, но пока есть надежда, мы не откажемся от наших усилий", - заявил министр.

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Он заявил, что между Китаем и Россией существуют "нормальные отношения между двумя крупными странами", и заверил, что они не преследуют цели создания альянса и не направлены против ни одной третьей стороны.

"Мы выступаем против любых попыток обвинить Китай или переложить ответственность за урегулирование ситуации в Украине на Китай, так как Китай провел много конструктивной работы, и мы будем продолжать по-своему играть положительную роль в этом урегулировании", - отметил Ван.