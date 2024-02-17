Чехия нашла способ достать 800 тыс. снарядов для Украины, - Павел
Об этом он заявил в Мюнхене на "Украинском ланче", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Павел выступал на панельной дискуссии с участием руководителей 5 государств-членов ЕС и прокомментировал проблемы со снабжением оружием и боеприпасами для ВСУ. Он заявил, что Прага нашла способ организации таких поставок.
"Нам нужно поддерживать Украину в поставках боеприпасов из всех возможных источников. Нам нужно быть такими же инновативными и гибкими, как украинские солдаты, и искать военное оборудование везде", – пояснил он.
Павел заявил, что Чехия "ищет военные поставки по всему миру, а затем работает с нашими партнерами по НАТО", и отметил Данию, Нидерланды, Канаду, которые обеспечили ресурсы для того, чтобы поставлять военное оборудование в Чехию. "А потом мы быстро переправляем его в Украину", – объяснил он.
Петер Павел заявил, что Чехия добилась успехов в поиске.
"На данный момент мы нашли полмиллиона снарядов калибра 155 мм, и еще 300 тысяч снарядов - калибра 122 мм, которые мы сможем переправить (в Украину) через несколько недель, если найдем финансирование на это. Мы обратимся за этой помощью к партнерам в США, Германии, Швеции и другим странам", – заявил он.