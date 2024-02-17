Зеленский: Ключевой вопрос сейчас – сохранение поддержки США
Об этом он заявил на брифинге после переговоров с вице-президентом США Камалой Гаррис на полях Мюнхенской конференции безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Ключевой для нас вопрос сейчас – это сохранение принципиальной американской поддержки. Украина и наши воины нуждаются и очень ожидают положительного голосования по пакету поддержки. Спасибо каждому и каждой, кто осознает, как много зависит от одного этого голосования", – заявил Зеленский.
Он отметил, что в разговоре с Гаррис отмечал, каких весомых результатов уже удалось достичь Украине в сопротивлении российской агрессии благодаря американской помощи, в частности ПВО.
"Американские Patriot – это наиболее надежная защита жизни людей от российского террора. И каждая система Patriot не только спасает сотни и тысячи жизней, но и позволяет нормально работать нашим городам, а значит и нашей экономике… Нужно добавить Украине больше экономической самостоятельности, и вопросы ПВО для этого – основное", – подчеркнул Зеленский.
Президент Украины добавил, что на переговорах рассказал Камале Гаррис о текущей ситуации на фронте и возможностях и перспективах Украины при условии достаточной поддержки со стороны союзников, и о "трансформации нашего государства, в частности, решения, которые могут увеличить нашу стойкость".
Гаррис в своей речи акцентировала внимание на разнице потенциалов Украины и России и, что несмотря на эту разительную разницу, Украина, в том числе - благодаря поддержке партнеров, получила ряд выдающихся успехов.
"Поддерживать помощь Украине – в наших стратегических интересах… История свидетельствует, что если позволить агрессору, как Путин, безнаказанно захватывать земли – они на том не останавливаются, а другие агрессоры начинают чувствовать себя увереннее", – подчеркнула Гаррис.
Она заявила, что за поддержку Украины выступает большинство членов Конгресса США в обеих палатах.
"Президент Байден и я продолжим работать над тем, чтобы обеспечить для вас оружие и ресурсы, необходимые для успеха. Мы также продолжим поддерживать ваши усилия для обеспечения справедливого и устойчивого мира. Мы будем работать над тем, чтобы Россия заплатила за нанесенный Украине ущерб. Мы хотим, чтобы в итоге Украина вышла из этой войны свободным, демократическим и независимым государством… Мы будем рядом с вами столько, сколько будет необходимо", – сказала Камала Гаррис.