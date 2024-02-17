Звоним по видео и видим, как заходят россияне. Говорят: "Встали, вышли, мы вас нести не будем": сестра раненого украинского воина с позиции "Зенит" в Авдеевке

Российские военные захватили позицию "Зенит" на юго-востоке Авдеевки 15 февраля 2024 года. На следующий день командующий Оперативно-стратегической группировкой войск ВСУ "Таврія" бригадный генерал Александр Тарнавский подтвердил, что "украинские подразделения с незначительными потерями вышли с позиции на южной окраине Авдеевки".

"Ее удерживали воины 110-й отдельной механизированной бригады имени Марка Безручко. Среди них - 30-летний младший сержант и боевой медик из Днепропетровщины - "Джанго". Видео, на котором он разговаривает по видеосвязи с кем-то из родных о критической ситуации (он и его раненые побратимы оказались на "Зените") разлетелось по интернету. "Слідство.Інфо" поговорило с родной сестрой бойца "Джанго" - Катериной, передает Цензор.НЕТ.

"Он позвонил позавчера в 7 утра на инстаграмм дочери и попросил позвать меня. Я не успела проснуться, смотрю, брат - лежачий, а два дня до этого с ним не было никакой связи", - рассказывает Катерина, брат которой два года воюет в Авдеевке в составе 110-й бригады ВСУ.

30-летний младший сержант и боевой медик "Джанго"

Дальнейший разговор между братом и сестрой попал в соцсети, хотя Катерина говорит, что ничего не публиковала, только сбросила запись разговора родственникам.

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"Джанго" рассказал Катерине, что он ранен с осколком в спине, не может ходить. На видео также был виден еще один раненый бойец с распоротым животом. Всего в помещении бывшей шахты, служившей временным госпиталем, находились пятеро раненых бойцов бригады и один военный, который был здоров, но решил остаться с ранеными побратимами.

"Им (раненым) сказали, чтобы они ждали машину, а всех целых забрали. И они эту машину ждали полтора дня. И когда они поняли, что никто за ними не приедет, то начали всем звонить. "Джанго", когда мне звонил, у него такие боли были, его там обкололи всем, что у них оставалось, но медикаменты заканчивались и еда тоже", - рассказывает женщина.

Через несколько часов "Джанго" снова написал Катерине, что их оставили умирать, и за ними никто не приедет. И в обед зять Катерины снова по видеосвязи набрал "Джанго".

"Брат сказал, что командование договорилось, чтобы их забрали россияне, потому что наши к ним уже не доберутся", - говорит Катерина.

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Во время этого видеоразговора зять Катерины увидел на видео, как зашли в шахту россияне и сказали всем выходить: "И зять говорит нам: я вижу, как заходят россияне, и говорят: "Встали, вышли, мы вас нести не будем". Зять еще пытался с ним поговорить, но они сказали брату выключить телефон.

"Джанго" и его сестра, скриншот разговора

Авдеевка — город, расположенный в 13 километрах к северу от Донецка, этой линии фронта - уже 10 лет. Россияне активно штурмуют его в последний год, бои в окрестностях города начались около месяца назад. Сейчас Авдеевка находится в полуокружении россиян. Командующий южной группировкой войск Тарнавский, комментируя уход с позиции "Зенит", написал, что там заблокированных украинских подразделений нет.

Журналисты "Слідство.Інфо" обратились в пресс-службу бригады, но там сказали, что не могут ничего комментировать. Спикер ОСГВ "Таврія" Дмитрий Лиховой сказал, что "ничего сказать в реальном времени не может - только то, что подтверждено на официальной странице".

Позже Александр Тарнавский в своем телеграме подтвердил взятие украинских военных в плен: "К большому сожалению, во время одного из выходов несколько наших бойцов попали в плен. Будем бороться за освобождение каждого побратима. Эвакуация раненых осложнена непрерывными обстрелами, но осуществляется".

Вчера россияне подожгли цистерну с остатками нафталина и битумную смолу на одном из складов Авдеевского коксохима, где держат позиции украинские бойцы.

"Брат в этой Авдеевке - два года, без отпуска, без ротации. Я надеюсь, что они их там, в Донецке, подлечат, у него ноги опухшие. Хотя бы их не расстреляли", - плачет Катерина.

Позже боец 110-й бригады Виктор Биляк сказал "Слідство.Інфо", что был с ранеными бойцами на "Зените" до его эвакуации оттуда. Журналисты увидели видео в российских пабликах, где видны убитые в форме ВСУ, один из них - с перебинтованной головой. Видео снято на позиции "Зенит". У одного из убитых на руке есть татуировка в форме креста. Виктор Биляк идентифицировал этого мужчину как Андрея Дубницкого с позывным "Байрактар" — бойца 110 бригады. 14 февраля он оставался на позиции "Зенит" вместе с другими ранеными. "Слідство.Інфо" пытается установить другие детали.