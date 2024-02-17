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Россия не хочет мира, нам нужно ускориться и защитить Украину, – премьер Дании Фредериксен

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Украина не может выиграть войну без вооружения, мир должен ускориться и увеличить поддержку.

Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен в ходе ежегодной Мюнхенской конференции безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Фредериксен отметила, что сейчас, по ее мнению, мир делает недостаточно для того, чтобы Украина могла выгнать агрессора со своих территорий.

"Делаем ли мы достаточно? Ответ - нет. Когда мы говорим, что "в Европе уже два года продолжается война" - это предложение, которого мы не должны были бы говорить. Мы должны поддерживать вас гораздо больше, потому что Украина не может выиграть войну без вооружений. Просто слов - недостаточно", - подчеркнула она.

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По словам премьера, важнее всего понять, что Россия не ищет мира. Она отметила, что даже сейчас РФ продолжает трансформироваться в экономику военного времени.

"Россия не хочет мира и мы должны понимать это. Россия не хочет мира и она сейчас трансформируется в экономику военного времени. Поэтому нам надо ускориться. Независимо от того, что случится в США, Европа должна быть готова защитить себя. А чтобы защитить себя, мы должны защитить Украину, потому что Украина – это Европа. Нам больше не нужны слова, нам нужны решения", – подчеркнула премьер.

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