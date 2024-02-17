Столтенберг: Чем дольше США медлят с помощью, тем больше украинцев гибнут

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг эмоционально призвал Конгресс США как можно скорее одобрить дополнительное финансирование для Украины.

Об этом Столтенберг заявил на панельной дискуссии на Мюнхенской конференции безопасности 17 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Генсек признал, что европейские члены НАТО действительно недостаточно вкладывают в собственную оборону, но по объему военной помощи Украине и Канаде выделили больше средств, чем Соединенные Штаты.

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Он добавил, что отсутствие решения Конгресса США по пакету помощи Украине непосредственно влияет на поле боя.

"Речь идет не просто о принятии правильных решений, а о том, чтобы их принять заранее и как можно быстрее. Потому что это неотложно. С каждой неделей нашего ожидания все больше людей убивают на поле боя в Украине", – подчеркнул Столтенберг.

"Не мне давать советы Конгрессу США, как принимать законы. Но что я могу сказать, так это то, что перед США возникла жизненно важная и насущная необходимость принять решение о пакете помощи Украине, потому что она в этой поддержке нуждается", – добавил он.

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Генсек Альянса подчеркнул, что Европа и Канада взяли на себя свое бремя военной помощи Украине, "и теперь пришло время США выполнить обещанное".