В поддержку Украины в Палате представителей Конгресса США наберется более 300 голосов, - экс-спикер Пелоси
Об этом она заявила в субботу во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"У нас есть голоса в Конгрессе (в Нижней палате – ред.), более 300 голосов за помощь Украине", - отметила влиятельный политик.
В этом контексте она подчеркнула, что запрос президента Байдена относительно внешней помощи изначально базировался на ценностях, которые отстаивают Соединенные Штаты.
"Поэтому мы должны это сделать", - подчеркнула Пелоси о принятии законопроекта о помощи Украине, Израилю, Тайваню и другой помощью в Палате представителей США.
Она также подчеркнула, что демократы настроены решительно в отношении проведения переговоров с республиканцами. Пелоси заметила, что когда проходят такие переговоры, никто не устает и продолжает отстаивать позиции.