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В поддержку Украины в Палате представителей Конгресса США наберется более 300 голосов, - экс-спикер Пелоси

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Бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая до сих пор играет ключевую роль в Демократической партии, считает, что в нижней палате Конгресса США наберется более 300 голосов для того, чтобы поддержать дальнейшую помощь Украины.

Об этом она заявила в субботу во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"У нас есть голоса в Конгрессе (в Нижней палате – ред.), более 300 голосов за помощь Украине", - отметила влиятельный политик.

В этом контексте она подчеркнула, что запрос президента Байдена относительно внешней помощи изначально базировался на ценностях, которые отстаивают Соединенные Штаты.

"Поэтому мы должны это сделать", - подчеркнула Пелоси о принятии законопроекта о помощи Украине, Израилю, Тайваню и другой помощью в Палате представителей США.

Она также подчеркнула, что демократы настроены решительно в отношении проведения переговоров с республиканцами. Пелоси заметила, что когда проходят такие переговоры, никто не устает и продолжает отстаивать позиции.

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Топ комментарии

  • Hrysha Hlyba 7474e929
    і шо?
    де ракети?
  • alex orly
    Одне зараз потрібно, **********, ракети , а цей пізд.....ж голоси є голосів нема, Джонсон блокує..........а результат який???? Гинуть хлопці !!! Тому рухайтеся і чим швидше тим більше наших хлопців буде в порядку!!!
  • Иван Шумейко 36a85fd3
    Так снимайте этого ******-Джонсона, и ставьте нормального спикера.
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