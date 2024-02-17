Зеленский обсудил с австралийским миллиардером Форрестом вопрос восстановления Украины. ФОТО
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"В Мюнхене Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с австралийским бизнесменом и филантропом, основателем одной из крупнейших горнодобывающих компаний мира Fortescue Metals Group (FMG) Эндрю Форрестом. Глава государства поблагодарил его за активную публичную поддержку Украины", - информирует Офис Президента.
Как отмечается, Зеленский высоко оценил помощь Форреста в реализации гуманитарных проектов в Украине, в том числе - в строительство жилья для внутренне перемещенных лиц.
Отдельное внимание собеседники уделили вопросам восстановления Украины, привлечению крупных мировых финансовых и промышленных компаний к проектам восстановления страны от последствий российской агрессии.