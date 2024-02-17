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Зеленский обсудил с австралийским миллиардером Форрестом вопрос восстановления Украины. ФОТО

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Перзидент Украины Владимир Зеленский во время визита в Мюнхен встретился с австралийским бизнесменом, основателем горнодобывающей компании Fortescue Metals Group Эндрю Форрестом, с которым обсудил вопрос восстановления Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"В Мюнхене Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с австралийским бизнесменом и филантропом, основателем одной из крупнейших горнодобывающих компаний мира Fortescue Metals Group (FMG) Эндрю Форрестом. Глава государства поблагодарил его за активную публичную поддержку Украины", - информирует Офис Президента.

Как отмечается, Зеленский высоко оценил помощь Форреста в реализации гуманитарных проектов в Украине, в том числе - в строительство жилья для внутренне перемещенных лиц.

Отдельное внимание собеседники уделили вопросам восстановления Украины, привлечению крупных мировых финансовых и промышленных компаний к проектам восстановления страны от последствий российской агрессии.

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Форрест

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Топ комментарии

  • Mikola Mazurenko
    Яке воно кончене.
  • Григорий 5fbb77e4
    Петух , сначала защити Украину , потом будешь за откаты договариваться .
  • Ksenia VB
    А своїх мільярдерів потрусити слабо ?
    Думаєш він такий дурний, що буде давати бабло на вашу пилораму ?
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