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В Мюнхене подписан меморандум о производстве в Украине боеприпасов немецким концерном Rheinmetall

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Германская оборонная компания Rheinmetall намерена построить новый завод по производству артиллерийских боеприпасов в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на издание Focus, соответствующий меморандум о намерениях был подписан немецким концерном с украинской компанией-партнером в субботу на полях 60-й Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы хотим быть мощным партнером для Украины в восстановлении некогда сильной оборонной промышленности Украины и обеспечении автономии украинских мощностей", – заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, комментируя это решение.

Отмечается, что на церемонии подписания соглашения присутствовал Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

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Топ комментарии

  • Mobilis in mobile
    Якщо скласти в купу усі підписані цією владою за останні 2 роки меморандуми, угоди, і т.п., то буде офігенно великий фортифікаційний насип по усій лінії фронту. Але на жаль, реальна ефективність від нього, така ж як і від асфальтової катапульти, та бітумного вундерваффе.
    Новин про угоди все більше, а снарядів на фронті, все менше.
  • Nikol Kovalenko
    Он привез бы снаряды
  • Валентин Коваль 7c749467
    Це добре -- а зараз допоможіть Павелу з грошима
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