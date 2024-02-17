В Мюнхене подписан меморандум о производстве в Украине боеприпасов немецким концерном Rheinmetall

Германская оборонная компания Rheinmetall намерена построить новый завод по производству артиллерийских боеприпасов в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на издание Focus, соответствующий меморандум о намерениях был подписан немецким концерном с украинской компанией-партнером в субботу на полях 60-й Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы хотим быть мощным партнером для Украины в восстановлении некогда сильной оборонной промышленности Украины и обеспечении автономии украинских мощностей", – заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, комментируя это решение.

Отмечается, что на церемонии подписания соглашения присутствовал Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

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