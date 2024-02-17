Обсудили текущую ситуацию на поле боя, верим и в мудрое решение Конгресса США, - Зеленский пообщался с Байденом
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом США Джозефом Байденом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальной телеграме Зеленского.
В сообщении отмечается: "На Мюнхенской конференции по безопасности поговорил по телефону с Президентом США Джозефом Байденом. Обсудили текущую ситуацию на поле боя. Я рад, что могу рассчитывать на полную поддержку американского Президента. Верим и в мудрое решение Конгресса США.
Поддержка Украины – это поддержка демократии и свободы. Мы должны вместе защитить эти ценности. Договорились поддерживать контакт в связи с приближением 2-й годовщины начала полномасштабного вторжения".