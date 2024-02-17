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Обсудили текущую ситуацию на поле боя, верим и в мудрое решение Конгресса США, - Зеленский пообщался с Байденом

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байден,зеленський
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом США Джозефом Байденом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальной телеграме Зеленского.

В сообщении отмечается: "На Мюнхенской конференции по безопасности поговорил по телефону с Президентом США Джозефом Байденом. Обсудили текущую ситуацию на поле боя. Я рад, что могу рассчитывать на полную поддержку американского Президента. Верим и в мудрое решение Конгресса США.

Поддержка Украины – это поддержка демократии и свободы. Мы должны вместе защитить эти ценности. Договорились поддерживать контакт в связи с приближением 2-й годовщины начала полномасштабного вторжения".

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Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Шоб тобі повилазило, гнида неголена.
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Швидше б день закінчився. Бо про ту зелену потвору вже немає сили читати!
  • Анатолий К 65c6a92d
    Нагадує батьку п'яницю і гуляку, який кожного дня бухав, пропивав всі гроші, а тут раз і настала зима і його дитина залишилася гола і боса і немає в чому йти в школу і не має чим заплатити за оппалення.Тоді батя протрезвів і пішов по сусідах просити гроші на шубку, на сапожки, на іншу одежу і заплатити за опадення, а хто відмовлявся давати гроші, знаючи, що він їх проп'є, то він горлапанив і принижував їх, що вони жмоти і дездушні люди, бо його дитина земерзає.
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