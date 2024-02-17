Согласились продолжать наш диалог, - Кулеба провел встречу с коллегой из Китая Ван И
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу со своим китайским коллегой Ван И.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в соцсети Х.
Кулеба отметил: "Я встретился со своим китайским коллегой Ван И, чтобы обсудить двусторонние отношения, торговлю и необходимость восстановления справедливого и крепкого мира в Украине.
Я проинформировал министра иностранных дел Ван И о видении Украины в отношении предстоящего Саммита глобального мира в Швейцарии.
Мы согласились с необходимостью поддерживать украино-китайские контакты на всех уровнях и продолжать наш диалог".