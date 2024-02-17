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Согласились продолжать наш диалог, - Кулеба провел встречу с коллегой из Китая Ван И

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу со своим китайским коллегой Ван И.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в соцсети Х.

Кулеба отметил: "Я встретился со своим китайским коллегой Ван И, чтобы обсудить двусторонние отношения, торговлю и необходимость восстановления справедливого и крепкого мира в Украине.

Я проинформировал министра иностранных дел Ван И о видении Украины в отношении предстоящего Саммита глобального мира в Швейцарии.

Мы согласились с необходимостью поддерживать украино-китайские контакты на всех уровнях и продолжать наш диалог".

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Кулеба, Ван

Топ комментарии

  • Ігор Круглій
    коротко про ситуацію

  • Дан Корвин
    Позиция Китая
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    "Ми погодилися з необхідністю підтримувати українсько-китайські контакти на всіх рівнях і продовжувати наш діалог"
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    Може й міжпартійні контакти "підтримувати"? Арахамія з комуняками дуже хотів дружити...
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