Договор о безопасности Украины с Нидерландами - на финальном этапе, - Рютте

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте анонсировал подписание договора безопасности с Украиной и пообещал сохранение договоренностей при новом правительстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В разговоре с Зеленским на полях Мюнхенской конференции безопасности, в присутствии нидерландских и украинских журналистов, Рютте сообщил, что двустороннее соглашение о безопасности между Украиной и Нидерландами почти готово к подписанию.

В начале переговоров Рютте рассказал об ожидаемой смене власти в Нидерландах.

Также читайте: Премьер Нидерландов Рютте: Мы должны сделать больше, чтобы помочь Украине

А на вопрос Зеленского о перспективах принятия двустороннего соглашения ответил: "О безопасности? Да, оно на финальном этапе".

Рютте отметил, что переговоры относительно нового правительства Нидерландов - непростые, но заверил, что все поставки, касающиеся безопасности, сохранятся и при новой власти, "в том числе - в отношении F-16".