Германия и партнеры будут стоять на стороне Украины, как бы долго Путин не продолжал войну, - Писториус

Германия и союзники обязаны помочь Украине победить Россию и восстановить суверенитет.

Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Будущее Украины - в НАТО и в ЕС. Я хочу видеть там Украину, а главное - это то, где Украина видит свое будущее. Поэтому мы будем поддерживать Украину в борьбе и одержании ею победы в этой войне... Сейчас наша общая ответственность - помочь Украине вернуть свою территорию, усилить ее стойкость", - заявил Писториус.

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Он отметил, что российская война против Украины – это гораздо больше, чем борьба двух государств за территорию. Это война в отношении вопроса - будет ли разрешено имперскому государству навязать свою волю другой суверенной стране. Общий ответ на этот вопрос будет услышан очень четко по всему миру. Успех Путина будет только побуждать ревизионистов и экспансионистов в разных регионах подумать над тем, не начать ли им войны против своих соседей.

Глава минобороны ФРГ заверил, что Германия с партнерами будет стоять на стороне Украины, "как бы долго Путин не продолжал свою незаконную и бессмысленную войну против миролюбивой страны".

Немецкий политик призвал всех защитников свободного мира найти правильный ответ на этот вопрос, сплотиться, несмотря на разногласия, в защиту мирового порядка, основанного на правилах.

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"После холодной войны мы пытались строить инклюзивную панъевропейскую архитектуру безопасности вместе с Россией. Нам, к сожалению, это не удалось. Сегодня понятно, почему: все эти стремления натолкнулись на кремлевскую стратегию навязывания своего доминирования в Восточной и Центральной Европе", - отметил министр.

Он признал, что разделяющие линии в Европе будут оставаться еще десятилетиями: свободная и демократическая Европа с одной стороны, с другой – авторитарная Россия, стремящаяся к войне.

"Но наши ответы должны быть четкими, не на словах, но также и в действиях: эффективное сдерживание – это наше страхование жизни", – констатировал министр обороны. Сдерживание означает инвестиции, развитие мощной оборонной промышленности. Германия достигнет в текущем году целей расходов на оборону в 2% ВВП и возобновляет и расширяет производство отдельных видов вооружений, сказал политик.

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Он напомнил о размещении в Литве на постоянной основе бригады Бундесвера. "Вместе с нашими союзниками мы посылаем очень четкий сигнал Путину: если хоть один российский солдат поставит сапог на территорию страны НАТО, мы будем защищать каждый сантиметр территории Альянса", - пообещал Писториус.