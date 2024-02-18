В результате обстрела Краматорска погибла женщина, - ОВА
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В результате российского удара по Краматорску Донецкой области погибла женщина, под завалами могут находиться еще два человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
"Стало известно об одном погибшем человеке в Краматорске. Спасатели вытащили из-под завалов тело женщины 1977 года рождения", - написал он
Вероятно, под завалами могут находиться еще два человека.
Спасательная операция продолжается, добавил руководитель ОВА.