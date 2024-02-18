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Байден призвал Конгресс срочно принять законопроект о помощи Украине

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Джо Байден уверен, что Конгресс утвердит помощь для Украины в ближайшее время.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом президент США Джо Байден заявил журналистам после телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

"Сегодня я разговаривал с Зеленским, чтобы выразить ему уверенность, что мы получим деньги в поддержку Украины", – заявил американский лидер.

Он подчеркнул, что на карту поставлено очень много, и в то же время указал на решающую роль НАТО в этом вопросе.

Байден отметил, что украинцы продолжают мужественно и героически отстаивать свою страну. И назвал "абсурдным и неэтичным" решение Палаты представителей уйти на каникулы в то время, когда помощь для Украины стала жизненно необходимой.

"Поэтому я буду бороться, чтобы получить для них боеприпасы, которые им нужны", - подчеркнул президент США.

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Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    Як Ви і такі як Ви всіх дістали своєю ненавистю до США. Краще подякуйте їм за величезну допомогу як військовою технікою, ************, санкціями, так і грошима. Вам відомо, що військових утримували за гроші, які давали США? А пенсіонерів думаєте за які гроші утримували? Чому у Вас немає питань до Верховного Головнокомандувача, який маючи одноосібну владу в Україні, на протязі 5 років не зміг налагодити випуск ракет, снарядів, мін, дронів... а навпаки, зміг закатати всі бюджетні(не свої) гроші в дороги, зруйнувавши оборонні підприємства? Чому під час війни він так поступив? Чому брехав і його команда замість допомоги мародерила військо, крала у громадян і навіть ту гуманітарку, яку давали США і західні країни? Не соромно? І Ви нас знову налаштовуєте проти донорів і не помічаєте величезного провалу і помилок тут, цієї зеленоголубої команди?
  • Urs
  • Анатолий К 65c6a92d
    І у Вас, пане Анатолію в проблемах України винні США? Не пробували почитати Конституцію? Там за зовнішню політику і за оборону держави відповідає Президент і він в нас є - Зеленський. А за господарство відповідає уряд. І він також в нас є, його призначив Президент через Верховну Раду, в якій також монобільшість у Президента. Вони всі на місцях і нвіть мють сотні радників, на фронті виключно нарід. В Конституції немає жодного пункта, що за щось відповідає Президент США. Також немає двохсторонніх договорів, по яким США має якісь зобов'язання перед нами. То можливо пора запитувати у тих, хто за це відповідає, чи у Вас задача від тих, хто за це має відповідати відвернути від них увагу і перевезти стрілки на США? Від цього комусь стане легче, окрім брехунів, які мали б це робити?
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