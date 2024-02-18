Бездействие Конгресса США привело к заметным успехам российских войск и выходу ВСУ из Авдеевки, - Байден

Президент США Джо Байден обвинил Конгресс в бездействии, которое, по его мнению, обусловило выход ВСУ из Авдеевки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Джо Байдена, обнародованном Белым Домом после разговора американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Украинские военные были вынуждены отступить с Авдеевки после того, как солдатам ВСУ пришлось нормировать боеприпасы из-за сокращения поставок в результате бездействия Конгресса, что привело к первым заметным победам России за последние месяцы", – говорится в сообщении о разговоре президентов.

Также в разговоре с Зеленским Байден "подчеркнул обязательство США продолжать поддерживать Украину перед двухлетием жестокого вторжения России" и в очередной раз подчеркнул необходимость срочного принятия Конгрессом законопроекта о дополнительном финансировании национальной безопасности, содержащего и помощь Украине.

После разговора с президентом Украины, во время общения с журналистами, Байден подчеркнул, что на карту поставлено очень много, и в то же время указал на решающую роль НАТО в этом вопросе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Байден призвал Конгресс срочно принять законопроект о помощи Украине