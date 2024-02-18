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Бездействие Конгресса США привело к заметным успехам российских войск и выходу ВСУ из Авдеевки, - Байден

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Джо Байден про Авдіївку
Президент США Джо Байден обвинил Конгресс в бездействии, которое, по его мнению, обусловило выход ВСУ из Авдеевки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Джо Байдена, обнародованном Белым Домом после разговора американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Украинские военные были вынуждены отступить с Авдеевки после того, как солдатам ВСУ пришлось нормировать боеприпасы из-за сокращения поставок в результате бездействия Конгресса, что привело к первым заметным победам России за последние месяцы", – говорится в сообщении о разговоре президентов.

Также в разговоре с Зеленским Байден "подчеркнул обязательство США продолжать поддерживать Украину перед двухлетием жестокого вторжения России" и в очередной раз подчеркнул необходимость срочного принятия Конгрессом законопроекта о дополнительном финансировании национальной безопасности, содержащего и помощь Украине.

После разговора с президентом Украины, во время общения с журналистами, Байден подчеркнул, что на карту поставлено очень много, и в то же время указал на решающую роль НАТО в этом вопросе.

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Топ комментарии

  • govtva
    Да все они там хороши и если бы еще в 2022-ом отправили в Украину всю необходимую технику то карта боев была бы совсем другая.Политиканы хреновы сорвали всю систему международной ьбзопастности теперь кругом полыхает.
  • Михайло Иляш
    У США

    - більше 4 млн касетних *********** які їм не треба бо вони відмовились від касетних

    - кілька тисяч літаків старих модифікацій на збереженні. По їх міркам - хлам, по нашим - хоч щось що літає. Це зокрема літаки старшого покоління чим F-16

    - томагавки, які б могли похоронити літаки РФ на базах.

    АЛЕ....сша не важать нічого. Вони легше повітря. Домовленості з ними ні про шо - через шо Іран уже і витер ноги об них ноги і не лиш він.
  • Анатолий К 65c6a92d
    В Україні було десь до 2-х мільйонів мін. Навіщо їх знищили у 2021 році? У нас що закінчилася війна? А що є в американців - то їхнє. Захочуть дадуть, а захочуть, ні. Хто там витер об них ноги, розбуруться американські виборці, краще дивіться щоб ніхто не витирав ноги обю наших вибраних посадовців.
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