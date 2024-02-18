Общие боевые потери РФ с начала войны - около 402 430 человек (+1080 за сутки), 6487 танков, 9709 артсистем, 12198 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 402430 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.02.24 ориентировочно составляют:

личного состава – около 402430 (+1080) человек,

танков ‒ 6487 (+11) ед,

боевых бронированных машин ‒ 12198 (+53) ед,

артиллерийских систем – 9709 (+40) ед,

РСЗО – 984 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 674 (+3) ед,

самолетов – 335 (+3) ед,

вертолетов – 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7449 (+36),

крылатые ракеты ‒ 1898 (+2),

корабли/катера ‒ 25 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 12736 (+2) ед,

специальная техника ‒ 1540 (+7)

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