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Дания передаст Украине всю свою артиллерию

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фредеріксен,метте
Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен призвала страны Европы передать Украине боеприпасы и системы ПВО, поскольку они ей сейчас нужны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Фредериксен заявила во время выступления на 7-м Украинском ланче в Мюнхене.

"Лидеры стран Европы часто говорят о проблемах с производством оружия, называя их причиной, не позволяющей увеличить поставки помощи Украине. Однако сейчас они открывают новые оборонные предприятия на перспективу", - подчеркнула Фредериксен.

Она добавила, в дискуссиях на Мюнхенской конференции по безопасности недостаточно проступает неотложность передачи Украине тех вооружений, которые ей нужны сейчас.

"Мы, Дания, решили передать Украине всю свою артиллерию. У нас есть оружие, боеприпасы, системы ПВО, которые мы пока не используем".

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Поэтому, извините, но вопрос не только в производстве. В Европе до сих пор есть военное оборудование. Его необходимо передать Украине", – заявила Фредериксен.

Она также отметила, что европейцам не стоит ждать, пока развяжется кризис с принятием финансирования поставок из США для ВСУ.

"Европа должна защитить себя, ведь это война на нашем континенте", – напомнила глава датского правительства.

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Топ комментарии

  • Олександр Маценко
    Данія у військовому плані досить потужна держава. І головне не сциклива.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Ось державники. Данія більше робить для України, чим її уряд і Верховний. Малесенька Данія. А наші закупили по всій Європі асфальтоукрадчики, екскаватори, бітумовозки, частиною продовжують "Велике крадівництво", а іншу частину заховали подалі, щоб не забрали робити інженерні украплення на фронт. Кожен думає по своєму, державники за свій народ і навіть за тих, кого вбивають, а мародери і крадуни - за свою кишеню, за своє майно.
  • Олександр Маценко
    Наприклад військово-морські сили Данії складають 8 фрегатів, 14 корветів, 6 мінних загороджувачів, 12 мінно-тральних кораблів 28 катерів, 2 з яких ракетні.
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