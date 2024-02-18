Утром уничтожен вражеский Су-34 – четвертый истребитель за последние дни
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Утром 18 февраля защитники Украины уничтожили очередной вражеский самолет – 4 за два последних дня.
Об этом сообщил в телеграм-канале командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня, около 6:00, еще один Су-34 "успешно вернулся" на базу!", - сообщил он.
"Около 6:00 воины воздушного командования "Восток" приземлили очередной российский самолет - истребитель-бомбардировщик Су-34 на Восточном направлении", - информируют Воздушные силы.
Как сообщалось, утром 17 февраля защитники Украины уничтожили сразу три вражеских самолета на Восточном направлении.