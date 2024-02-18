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Отказ помогать Украине навредит экономике Америки, - Писториус - Конгрессу США

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Министр обороны Германии Борис Писториус призвал Конгресс США продлить поддержку Украины, поскольку отказ от этого обязательства может навредить американской экономике.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как объяснил Писториус в разговоре с Bloomberg, продолжение российской агрессии может нанести ущерб сотрудничеству в сфере безопасности с США, нанести ущерб американским оборонным подрядчикам, а также ослабить Европу и торговые отношения ЕС с американской экономикой, которая является крупнейшей в мире.

Немецкий министр также подчеркнул, что поражение Украины в войне с РФ навредит не только Европе, но и самим Соединенным Штатам.

"Географически Европа находится вдали от Айовы или Висконсина, но все же она очень близка с точки зрения политики безопасности. Меньшая безопасность в Европе означает меньшую безопасность для США", - сказал Писториус.

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Топ комментарии

  • Власов Сергей b3083465
  • Людмила Полякова 4b90ec29
    Байден теж валяє дурня. В нього є інструменти для поставки озброєнь і без конгресу, хай і не такі великі. Але він чи дійсно забув про це чи хоче трампістів нагнути не розбереш.
  • Власов Сергей b3083465
    Степан Срака, главний інженер

    @StepanSraka_

    ·

    https://twitter.com/StepanSraka_/status/1759276602465120412 1 ч

    Німеччина: передасть ********** і техніку Франція: передасть ракети Норвегія: передасть ППО США: передасть іншим країнам, що Україні потрібна допомога
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