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Фильм "20 дней в Мариуполе" получил премию BAFTA Film Awards в номинации "Лучший документальный фильм"

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"20 дней в Мариуполе" получил престижную британскую кинонаграду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт премии BAFTA Film Awards.

Напомним, "20 дней в Мариуполе" претендовал сразу на 2 награды в категориях: "Документальный фильм" и "Лента на иностранном языке".

Однако лучшим фильмом на иностранном языке стал "Зона интереса" Джонатана Глейзера, рассказывающий о коменданте "Аушвица".

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Топ комментарии

  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Вітаємо !! Ви молодці!!
    Чекаємо від митців, на продовження цього фільму: «Південь України - без мін» та «Шатли дВерещук на Крим»….
  • Євген cd8db603
    Тепер треба премію за Бахмут, Авдіевку,.........не дай Боже ще за щось ! При такої владі .
  • oylee
    і Маріуполь, і Авдіївка, і всі всі інші
    - це злочини Зе
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